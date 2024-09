Promozione Un terzetto a punteggio pieno | Jesina Tavullia Valfoglia e Villa San Martino

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) S. Orso e Vigor Castelfidardo ancora a mani vuote. Nell’ultima di campionato quattro successi esterni e nessuna vittoria casalinga. 11 le reti fatte, di cui 9 fuori casa VALLESINA, 17 settembre 2024 – Non è stata una giornata interlocutoria perche i quattro successi in campo esterno e nessuna vittoria casalinga la dice lunga su un campionato, quello di, che presenterà davvero tante sorprese. ASan. I leoncelli ed ilsono le uniche squadre a non aver subito gol mentre ilSanvanta l’attacco più prolifico. Chi ancora ha mostrato difficoltà realizzative sono: Sassoferrato Genga, Moie Vallesina, S.Orso e Vigor Castelfidardo.