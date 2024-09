Per Fitto portafoglio da mille miliardi tra Coesione e Pnrr e il coordinamento degli altri Commissari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) La composizione della nuova Commissione europea “riflette l’importanza dell’Italia”. Ursula von der Leyen l’ha detto esplicitamente presentando la sua nuova squadra, nella quale a Raffaeleè stato assegnato l’incarico di vicepresidente esecutivo con una delega importante, quella allae alle Riforme, e un portafogli ingente, circa 378. Il successo della partita giocata dal governo Meloni, dunque, è pieno: sono stati riconosciuti il ruolo dell’Italia come Paese fondatore, la nostra centralità negli equilibri attuali, il peso della nostra economia nello scenario europeo, seconda per manifattura e terza in assoluto. Ma è stato riconosciuto anche, in maniera diretta, l’ottimo lavoro svolto dall’esecutivo sul fronte del Piano nazionale di ripresa e resilienza.