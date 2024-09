Non toglietevi mai le scarpe in aereo Camminare a piedi nudi o anche con i calzini è disgustoso | i suggerimenti di alcuni assistenti di volo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Sali in, magari per un lungo viaggio, ti metti comodo e ti togli le. Se sei tra coloro che fanno abitualmente questo gesto, potrebbe interessarti il parare di un’assistente diripreso da Insider : “Quello che vedi sul pavimento del bagno non è acqua. Si tratta con molta probabilità di fluidi corporei”, le parole di Laysha Perez che lavora per la Delta Airlines. Ma non è la sola ad aver detto questo e il Daily Mail fa una carrellata di affermazioni simili. Un’altra assistente diche ha preferito rimanere anonima, ha incalzato: “Per l’amore del cielo, inindossa lecon i”. “I tappeti sono sporchi e i pavimenti dei bagni sono ancora peggio”, ha confermato al tabloid britannico un altro membro dell’equipaggio di una grande compagnia aerea.