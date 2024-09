Non ce l’ha fatta la ragazza colpita dal vaso a Napoli | addio a Chiara Jaconis

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 settembre 2024) È morta, ladalcaduto a. Una tragica notizia scuotee l’Italia intera: dopo giorni di lotta per la vita, la giovane è morta all’ospedale del Mare di Ponticelli. Il drammatico incidente si è verificato domenica 15 settembre nei Quartieri Spagnoli, dovesi trovava in vacanza con il fidanzato. Il crudele destino di, originaria di Padova ma residente a Parigi, era in visita turistica aquando è stataalla testa da un oggetto caduto da un balcone. Inizialmente ricoverata d’urgenza all’ospedale dei Pellegrini, è stata successivamente trasferita all’ospedale del Mare, dove i medici hanno tentato un disperato intervento per ridurre il trauma cranico, ma purtroppo non è stato sufficiente.