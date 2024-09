MotoGP Bagnaia a Misano per provare ad arginare la rincorsa di Marquez e avvicinare Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Francesco “Pecco”vuole rompere il sortilegio che lo sta unendo alla pista di casa, quella diAdriatico. Il due volte campione del mondo, seppur nato a Torino, ormai da anni risiede a Pesaro, per cui a pochi chilometri dal tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Ma, dati alla mano, nelle ultime apparizioni in Romagna, nulla è mai filato per il verso giusto. Un anno fa, dopotutto, sbarcò in riva al Mare Adriatico a pochi giorni dal terribile incidente al via del Gran Premio della Catalogna, per cui in condizioni decisamente lontane dal suo 100%. Anche in occasione del Gran Premio di San Marino dello scorso weekend, nemmeno a farlo apposta, era ancora acciaccato dopo la caduta con Alexad Aragon.