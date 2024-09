Milano l’idraulico chiede più soldi e smonta la caldaia | Pagate questa cifra o niente acqua calda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)– Un cavallo di ritorno a dir poco sui generis. Se in passato andava di moda il furto dell’auto con successiva richiesta di denaro per ridarla al legittimo proprietario, sabato seraF.M., quarantunenne con precedenti di polizia, ha provato a replicare lo stesso schema con una. Avete capito bene: quando gli affittuari di un appartamento si sono rifiutati di corrispondere unanettamente superiore a quella stabilita nel preventivo, l’uomo hato l’impianto e se l’è portato via, ricontattando poi l’amministratore dell’agenzia specializzata in locazioni perre una somma ancora più alta. Per questo, F.M., è stato denunciato a piede libero per estorsione e violenza privata, visto che ha impedito agli inquilini di utilizzare l’per lavarsi.