Meta bandisce i media russi da Facebook e Instagram

(Di martedì 17 settembre 2024)ha bandito dalle sue piattaforme diversistatali, accusati di utilizzare tattiche ingannevoli per diffondere messaggi per conto del governo russo. Per tale motivo il canale televisivo satellitare RT (exa Today), l'agenzia di stampaya Segodnya e altre testate di minore rilevanza non avranno più spazio su, WhatsApp e Threads. “Dopo un'attenta riflessione, abbiamo ampliato la nostra azione contro istatali, banditi dalle nostre app a livello globale per attività d'interferenza straniera”, ha scritto in un comunicato. La decisione era nell'aria dopo che nei giorni scorsi, per descrivere l'operato deilegati al Cremlino, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, aveva definito RT “il braccio armato dell'apparato di intelligence russo”.