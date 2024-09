Marco Talarico festeggia il miglior contributo tecnico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Premiato a Venezia con la sua opera prima, un cortometraggio che ha al centro un ragazzo, una ragazza, l’Intelligenza Artificiale e la ricerca dei ricordi. È l’esperienza del giovane regista lissonese, che con il suo “At Least I Will Be 8 294 400 Pixel“ ha ottenuto il premio comealla Settimana Internazionale della Critica, nella sezione Short Italian Cinema, manifestazione parallela dell’81esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il riconoscimento al 24enne brianzolo è arrivato "per l’immagine autogenerata che si fa archivio nella ricerca della memoria", così la motivazione della giuria composta da professionisti dell’industria cinematografica del calibro di Giulia Achilli, Simone Bozzelli ed Elena Ciofalo.