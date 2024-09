Luna piena ed eclissi lunare del 17-18 settembre | ecco cosa aspettarsi segno per segno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Il 17 e 182023, il cielo ci regala un evento spettacolare: unaconre parziale. Questo fenomeno, che avviene sotto ildei Pesci, porta con sé profonde riflessioni, rivelazioni e possibilità di cambiamento. Per ognizodiacale, l’influenza di questasi manifesterà in modi diversi.una guida astrologica per aiutarti a navigare queste energie,per. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Crediti: Freepik – VelvetMagL’re si fa sentire nell’area della tua spiritualità . Potresti trovare nuove intuizioni riguardo il tuo percorso interiore, e questo potrebbe portarti a cercare più tempo per te stesso. È un momento per lasciare andare vecchi traumi e abbracciare la guarigione emotiva. Toro (20 aprile – 20 maggio) Per te, Toro, questaillumina il settore dell’amicizia e delle relazioni sociali.