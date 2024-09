L’intervista a Vincent Ruggeri | Esperienza in Coppa Davis indimenticabile dalla panchina si soffre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Pochi giorni prima dell’inizio della fase a gironi di, una telefonata sorprende Samuel. Dall’altra parte della linea c’è Filippo Volandri, pronto a convocarlo come sparring per il team azzurro che poi sconfiggerà Brasile, Belgio e Olanda per tornare a Malaga con l’obiettivo di difendere “l’insalatiera”. “È successo tutto in pochissimo tempo – racconta il ventiduenne di Alzano Lombardo –. Ho ricevuto la chiamata solo qualche ora prima dell’esordio contro il Brasile ed è stata subito una grande emozione”. Inquadrato spesso a bordo campo al fianco di Flavio Cobolli e Jannik Sinner,non nasconde la gioia di aver assistito a una girandola di eventi in così poche ore: “È stato incredibile vedere Flavio debuttare e poi vincere la sua prima partita con la Nazionale, sono stato davvero contento per lui.