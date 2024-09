La tempesta geomagnetica arriva in ritardo | aurore visibili fino al Texas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Una potente espulsione di massa coronale (CME) ha colpito il 16 settembre 2024, il campo magnetico della Terra, generando unadi classe G4, tra le più intense della scala che va da G1 a G5. Ma cos’è unasolare, o? In poche parole è un disturbo del campo magnetico terrestre, colpito dalle particelle ad alta energia emesse dal Sole che rendono elettricamente carico lo strato più esterno dell’atmosfera. La CME in corso èta circa 6 ore più tardi rispetto alle previsioni, ma l'impatto ha scatenato un'ondata dispettacolari,non solo nelle tradizionali aree polari, ma anche in zone insolite come ilPanhandle negli Stati Uniti.