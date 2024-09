Juventus-Napoli prove di 4-3-3 | possibile una sola novità di formazione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 17 settembre 2024) Conte in dubbio pertattiche di 4-3-3, ma potrebbe confermare il modulo e lavista contro il Cagliari. Con la giornata di riposo alle spalle, ilè tornato a Castel Volturno per preparare il prossimo big match contro la. Antonio Conte, nonostante le recentitattiche con il 4-3-3, sembra intenzionato a mantenere laconsolidata che ha portato i partenopei al secondo posto in classifica. Secondo le dichiarazioni di Pasquale Tina, inviato di Radio Marte, i lavori della squadra sono ripresi con una doppia seduta, ma lein vista dipotrebbero essere limitate. “Che squadra verrà schierata? Lukaku non è ancora nella condizione migliore, ma la troverà giocando, stando in campo: ad ogni gara, otterrà sensazioni sempre migliori.