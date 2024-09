Israele fa esplodere i cercapersone di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 settembre 2024) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo aveva detto. “Attaccheremoin Libano”. E ieri a mezzogiorno a Beirut, in Libano, e a Damasco, in Siria, sono esplosi contemporaneamente idi miliziani. Il ministro della Sanità libanese ha annunciato che ci sono almeno 9 morti e oltre 2.750 feriti in seguito alle esplosioni. Secondo una fonte vicina ai miliziani, è morta anche una bambina di 8 anni. L’ambasciata iraniana in Libano e la televisione di Stato iraniana hanno confermato che l’ambasciatore iraniano in Libano Mojtaba Amani, che ha utilizzato uno dei, è rimasto leggermente ferito. Il primo ministro libanese Najib Mikati ha tenuto una riunione di gabinetto dopo le esplosioni simultanee che si sono verificate nel Paese.