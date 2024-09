Inzaghi Contro il ManCity servirà un’Inter gigantesca

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Pronti via e l’Inter si ritrova di fronte la montagna più alta da scalare. Forse è meglio così, perchè iniziare beneil City vorrebbe dire dare un segnale forte e imprimere un timbro importante sul cammino che accompagnerà i nerazzurri da qui a gennaio: “Non c’è bisogno che presenti io il Manchester City – ha dettoin conferenza stampa -, non perdono in casa dal 2018. Sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo fare una partita. Corsa, aggressività, determinazione, serviranno tante componenti per fare un’ottima gara”.