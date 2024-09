Inizia il processo a Turetta con un doppio colpo di scena | la scelta sulla perizia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Filippo, in carcere con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, non sarà in aula nella prima udienza del, fissata per lunedì 23 settembre, davanti ai giudici della corte d'Assise di Venezia. A comunicarlo è stato il suo legale, l'avvocato Giovanni Caruso, che ribadisce l'intenzione della difesa di non chiedere lapsichiatrica per lo studente di 22 anni che rischia l'ergastolo. Con l'uscita didell'imputato che resterà dietro le sbarre della sua cella a Verona, il caso di cronaca recente più seguito dai media rischia di diventare quello con meno appeal sul fronte giudiziario.