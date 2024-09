In arrivo 12 nuovi treni di ultima generazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) PERUGIA - Sono 12 iinper il servizio di trasporto ferroviario regionale dell’Umbria direttamente dallo stabilimento Alstom di Savigliano.che però arriveranno entro il 2026. La Giunta regionale etalia (Gruppo FS Italiane), infatti, hanno commissionato alla Alstom la messa in cantiere dei convogli di viaggiare a 200 km/h, a cui si aggiunge un POP 160 che dovrebbe precederli nella messa su rotaia sui binari umbri. Imezzi contribuiranno ad abbassare l’età media della flotta in circolazione in Umbria, ma soprattutto rappresenteranno il primo treno del trasporto regionale con velocità di 200 km/h, che garantirà la permanenza dei collegamenti via Linea Direttissima.