Il Nove sta facendo le prove tecniche per prendersi Sanremo?

(Di martedì 17 settembre 2024) È stato sicuramente uno dei motivi per cui Discovery ha fatto la clamorosa offerta ad Amadeus, portandolo in squadra e sottraendolo alla Rai. Il conduttore che ha rappresentato il volto del Festival didelle ultime edizioni è stato chiamato a dirigere l’intrattenimento di Discovery, ma anche per condurre eventi speciali come il Suzuki Music Party, che sarà in programma – da palinsesto – il prossimo 22 settembre. Non sarà in diretta, ma verrà registrato proprio oggi, 17 settembre. Da quando è circolata la voce di questa serata speciale, si sono rincorsi rumors sulla concreta possibilità che ilscippasse la diretta del Festival dialla Rai.