Il Grande Fratello comincia male | perché è stata la prima puntata meno vista di sempre

(Di martedì 17 settembre 2024)dele primo record negativo. Quella andata in onda lunedì 16 settembre èladinella storia, sin troppo lunga, del reality show all’interno del panorama televisivo italiano. E pensare che, solitamente, lae l’ultima sono le puntate che attirano maggiormente l’attenzione dei telespettatori. Però, e di però ce ne sono molti in questa edizione appenata, ci sono aspetti dei quali non si può non tener conto. La, andata in onda lunedì 16 settembre, ha totalizzato 2.510.000 telespettatori, con uno share del 21.28%. Riuscendo a fare ancora peggio della passata edizione, che deteneva il record dell’esordio peggiore die che aveva fatto registrare circa il 23% di share.telespettatori davanti alla tv anche nella seconda, interminabile, parte del programma.