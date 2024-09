Grande Fratello ecco la prima scintilla tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Neanche 24 ore ed è già scattata laipotesi di ‘ship’. Così il popolo del web, e in particolare la Gen Z, definisce un papabile flirt (relationship, appunto) tra due beniamini. E i due concorrenti in questione sarebbero la ballerina, ex velina di Striscia, e il modello. Appena entrati nella Casa delhanno iniziato a confrontarsi,con una lunga chiacchierata in piscina. E poi anche all’interno della sauna. Alcune clip già virali mostrano addirittura unain lacrime, completamente vulnerabile, mentre si apre con il semi-sconosciuto. “Non ti ho mai visto. Io sono a Milano da tanti anni”, ha dichiarato all’inizio la velina, mentre il modello ha ammesso di averla vista in tv, ma di non essersi informato su di lei perché vorrebbe scoprire qualcosa in più dal vivo.