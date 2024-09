Finale della 23a edizione del Premio Fabrizio De André il 20 e 21 settembre a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) VENERDÌ 20 E SABATO 21LADELDENELLA PIAZZAMAGLIANA CHE PORTA IL SUO NOME Dopo 10 anni, per la sua 23a, ladel– dedicato alla promozione dei nuovi talenti artistici italiani nei campimusica,poesia epittura – torna nella piazza del quartiere Magliana diche porta il nome del grande cantautore genovese, con ingresso libero e gratuito. Targa Faber a Ron, e Ariete. Targa Quelli che cantanoai Perturbazione. Tra gli ospiti Enzo Avitabile. Venerdì 20 e sabato 21dalle ore 21.00 in piazzaDealla Magliana andrà in scena la fase23adel “De– Parlare Musica”, che vedrà la partecipazione di giovani talenti e nomi affermati del panorama musicale italiano. L’ingresso è libero e gratuito.