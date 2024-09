Fano Urbino K-Sport e Urbania sono state tutte battute Domenica no per la provincia | quattro sconfitte su quattro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) La seconda giornata è stata del tutto negativa, in terminI di risultato, per iclubli partecipanti al 34° campionato di Eccellenza, girone unico marchigiano,. Partendo dall’Alma Juventus, la squadra di mister Aiello, composta da tanti giovani e per tre quarti rinnovata, nulla ha potuto in casa della Maceratese, compagine che punta a vincere il campionato. La Maceratese allenata da Possanzini è andata in gol tre volte, ma avrebbe potuto arrotondare ancora il risultato, avendo colpito due pali e creato occasioni in serie. Troppa la differenza tra le due squadre. La sconfitta per 0-1 subita dall’a Monteè commentata dal direttore generale, Ivan Santi: "Partita che, come sapevamo alla vigilia, aveva un grado di difficoltà altissimo.