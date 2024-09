Draghi nel rapporto sulla competitività Ue ne ha azzeccate tante Ma è come frustare un cavallo morto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Devo dire che io non sono mai stato un fan di Mario. Ma, con l’ultimoeuropea, mi sa che abbia voluto levarsi qualche ciottolo dagli stivali e ne ha dette parecchie che mi suonano giuste. In particolare, ildà molta importanza all’energia e alle risorse minerali. E’ un concetto che molti economisti non hanno capito, ma che è parte di una nuova visione che va sotto il nome di “bioeconomia” o “economia biofisica”. L’economia è basata sulle risorse che, a loro volta, sono basate sull’energia. Niente energia, niente economia. Ilidentifica correttamente il problema degli alti prezzi dell’energia, facendo notare che il prezzo del gas pagato dalle industrie in Europa è cinque volte superiore a quello che si paga negli Usa. Una delle conseguenze è che le industrie europee più energivore sono quelle che hanno sofferto di più.