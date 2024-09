Devi lasciare il Grande Fratello L’annuncio di Signorini in piena notte concorrenti sorpresi

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 17 settembre 2024) È finalmente ripartita la nuova edizione del. La puntata inaugurale è stata ricca di emozioni, con l’ingresso dei primie momenti di suspense, soprattutto durante la fase delle nomination. Ma chi sono i protagonisti e i nominati di questa prima serata? Tra ispiccano i volti già noti al pubblico come le tre partecipanti di Non è la Rai, oltre al Nip Tommaso, che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Il conduttore ha anche affrontato il delicato tema della squalifica di Lino Giuliano, creando un momento di tensione. Tra gli ingressi più interessanti ci sono stati Jessica Morlacchi e Luca Giglioli, il quale ha fatto il suo ingresso trionfale in sella a una moto, accompagnato dai genitori. Dopo l’emozione dei primi ingressi, si è giunti al momento tanto atteso delle nomination.