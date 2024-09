Chiara Ferragni ritorna in pista | arriva la prima collaborazione dopo il pandoro-gate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024)torna a promuovere un marchioil, che ha fatto fuggire a gambe levate molti dei suoi partner che hanno deciso di chiudere ogni rapporto con lei. Si tratta di un brand spagnolo che produce articoli vegani per capelli che ha scelto proprio l’influencer italiana come testimonial del marchio.la separazione con Fabio Damato,si è affidata ad un nuovo team di comunicazione che sta seguendo la politica dei piccoli passi. L’imprenditrice digitale ha iniziato sponsorizzando un brand spagnolo ancora poco conosciuto, nella speranza di ricostruire lentamente la sua reputazione e cercare di riconquistare nuovamente i colossi della moda, e non solo.