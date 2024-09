Champions League | si parte oggi su Rtl102 5 con Juve- Psv e Milan- Liverpool

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024).5 ha acquisito i diritti di tutte le partite delle squadre italiane checipano alla, martedì 17 settembre, dalle 17 alle 18.45 l'anteprima con Fulvio Giuliani in diretta dallo stadio dio, Massimo Caputi e Tommaso Angelini da Torino, Paolo Pacchioni da Manchester, Nicoletta e La Ceci in studio. Dalle 18.45 Rtl 102.5 inntus-Psv' con Massimo Caputi e Tommaso Angelini in diretta dallo stadio e Nicolò Pompei in studio. Dalle 20.30 alle 20.55 l'anteprimacon protagonisti Francesco Fredella, Francesco Taranto e Antonio Sica dall'aeroporto Leonardo Da Vinci' di Roma. A seguire, dalle 21 alle 22.45 '' con Andrea Salvati e Fulvio Giuliani e dallo stadio e Nicolò Pompei.