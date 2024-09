Bianca Balti | Le parole del dottore prima che lasciassi l’ospedale mi hanno fatto piangere Mi ha detto ‘ricordati la differenza tra dolore e paura’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Sono stati difficili gli ultimi giorni di. La top model lombarda ha dichiarato, attraverso i suoi canali social, come ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. La paura, il, la preoccupazionelasciato spazio anche all’amore, alla speranza, alle risate, come ha raccontato lei stessa. Tanto è stato, infatti, l’affetto che la modella ha ricevuto, dal mondo dello spettacolo, ma non solo.”Devo dire che mi sono svegliata inondata di messaggi vostri sul telefono e su Instagram – hanelle sue stories Instagram -. Siccome sto cercando di vivere una vita più normale possibile, soprattutto ora che sono arrivati i miei genitori, se avessi dovuto rispondere a tutti i messaggi avrei trascorso tutto il pomeriggio facendolo. Vi ringrazio moltissimo, ora voglio vivere una vita il più normale possibile”. Un viaggio lungo, ma “so che lo batterò”, aveva scritto.