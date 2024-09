Attentato sventato L’ombra della talpa nello staff di Trump Lui attacca Harris e Biden

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) E due. Ma stavolta, anche se il tentato omicidio è stato fermato in tempo e contro Donaldnon sono state esplose pallottole, l’ex presidente ha deciso di cogliere al volo l’occasione per accusare Kamalae Joedi essere i mandanti morali del nuovo: "L’re ha creduto alla retorica die l’ha messa in atto. Ha agito sull’onda di un linguaggio altamente incendiario da parte dei democratici. È per la loro retorica che mi si spara contro – ha detto l’ex presidente intervistato da Fox News – quando io sono quello che salverà il Paese, mentre loro sono quelli che lo stanno distruggendo, dentro e fuori". Benzina sul fuoco. "Ora più che mai – osserve il professor Erik Jones, dell’Università europea di Fiesole – il tono dei candidati dovrebbe essere abbassato. I democratici mi pare che lo stiano facendo,no.