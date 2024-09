Assegno unico nel 2024 115 miliardi alle famiglie

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nei primi sette mesi delsono stati erogatiassegni per un valore di 11,5di euro. E’ quanto rileva l’Inps nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Universale, che a partire da marzo 2022 sostituisce alcuni contributi economici statali rivolti ai nuclei con figli. Si tratta di un contributo economico rivoltocon figli a carico, ed è valido dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. La misura è universale, tutte le fasce di reddito ne hanno diritto, ma è progressivo, l’importo infatti aumenta al diminuire dell’Isee. In vigore da due anni, le risorse erogate si si aggiungono ai 18,2del 2023 e ai 13,2del 2022. In totale, sono oltre 6 milioni leche hanno ricevuto l’quest’anno, per un totale di quasi 10 milioni.