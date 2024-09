AEW | All In London 2025 è stato spostato in Texas per colpa dei Coldplay

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 17 settembre 2024) I primi due AEW All In a Londra si sono tenuti durante il weekend di Ferragosto allo stadio di Wembley, con l’edizione del 2023 che si è svolta il 27 agosto e quella del 2024 fissata per il 25 agosto. Tuttavia, èconfermato che l’impianto non ospiterà il PPV nela causa del tour mondiale Music of the Spheres dei, che ha occupato Wembley per sei notti, compreso il weekend di Ferragosto. L’esibizioni della band avranno luogo il 22, 23, 26, 27, 30 e 31 agosto, impedendo alla compagnia di tenere il suo grande show nell’iconica sede. Cambio di programma Il conflitto di programmazione ha portato la federazione a spostare All Inad Arlington,, presso l’AT&T Stadium, noto per aver ospitato eventi importanti come WrestleMania.