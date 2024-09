Abbonamenti scontati per studenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Ritornare a scuola sì, ma a piedi o in autobus? Se lo chiedono molte famiglie, su cui già pesa il caro-libri. Ma proprio perché lo studio, la formazione e l’istruzione costituiscono un diritto che non può essere leso anche dal costo del trasporto pubblico, ecco che alcune delle principali città italiane, come Milano, Roma, Bologna, Napoli e Venezia, hanno messo in campo delle agevolazioni che rendono più economici, e dunque più accessibili, gli spostamenti degli. Partiamo dalla capitale, dove con l’abbonamento ’Bambini fino a 10 anni’ i più piccoli hanno diritto all’accesso gratuito sui mezzi Atac e Cotral. C’è poi l’abbonamento ’Annuale Lazio’, costa dai 141 ai 576,40 euro, è valido da settembre a giugno e nelle zone indicate permette viaggi illimitati.