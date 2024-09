A Roma Crosetto-Lecornu serve cambio passo industria difesa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 set. (askanews) – (di Cristina Giuliano) Sulla necessità di undiper l’delladi fronte alle nuove sfide generate da una situazione internazionale sempre più instabile, c’è accordo. Non soltanto tra il ministro dellaGuidoe il suo omologo – incontrato oggi a– Sébastien, ma anche da parte dell’stessa. È quanto emerso dalla seconda edizione della conferenza sullaaerea e missilistica europea, alla quale hanno partecipato i due ministri. “Abbiamo iniziato questo percorso tra Italia e Francia un paio di anni fa e stiamo iniziando a percorrerlo cercando di velocizzarlo sempre più”, ha dettoha parlato in maniera franca e aperta. “Ho bisogno di una produzione (di) che abbia come priorità l’Europa” perché “noi dobbiamo prevedere lo scenario peggiore”, ha detto.