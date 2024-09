A Larciano il Pietrasanta trova l’1-1 all’88 con un subentrato Pareggio che vale oro Falorni salva i blues

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) LARCIANESE 11 LARCIANESE: Cirilli, Porciani, Antonelli, Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo, Salerno, Ndiaye, Ferraro, Biagioni. (A disp.: Velani, Lotti, Iannello, Iaia, Carrara, Capetta, Romani, Lenzini, Tersigni). All. Maurizio Cerasa.: Citti, Romanelli, Terigi, Ceciarini, Laucci, Adami, Szabo, Mattiello, Bruzzi, Biagini, Della Bona. (A disp.: Giromini, Da Prato, Aquilante, Bartoli, Belle, Bresciani, Remedi A., Cosentino,). All. Giuseppe Della Bona. Arbitro: Cornello di Firenze (Sordi eri di Firenze). Reti: 11’ Salerno, 88?– Prezioso punto esterno per iche anche sul rettangolo di gioco diconfermano il proprio valore e con questo risultato si portano momentaneamente al primo posto in solitaria. Il pari raggiunto a due minuti dal 90’e non è retorica dirlo come una vittoria per come si è svolta la gara.