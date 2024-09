A Ischia torna il Festival internazionale della Filosofia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Da domani a domenica 22 settembread ospitare ildi, la rassegna che porta la disciplina filosofica a contatto diretto con la gente, nelle piazze e nei luoghi simbolo dell’isola. “Definire la nostra identità , potenzialmente minacciata dal mondo virtuale, tra social e intelligenza artificiale” è il tema profondamente attualedecima edizionemanifestazione il cui formato prevede mostre, laboratori, concerti e – soprattutto – oltre cento conferenze aperte al pubblico, con lache scende in piazza, attraversando i luoghi iconici di– dal Castello Aragonese alla Torre di Guevara fino al Museo di Villa Arbusto – in modo da avvicinarsi ad un pubblico vasto e composto da non addetti ai lavori. “Da sempre l’essere umano si interroga sulla sua identità .