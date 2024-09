Volkswagen licenziamento per 15mila dipendenti | quali impianti chiuderanno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Potrebbero esserci 15.000 licenziamenti in vista per, primo gruppo automobilistico europeo. I tagli, una decisione senza precedenti, potrebbero arrivare senza che ci sia bisogno dell’approvazione del consiglio di sorveglianza. E ai licenziamenti potrebbe seguire la chiusura di due o tre, o anche di più. Ne danno notizia gli analisti di Jefferies, società di investment banking e intermediazione titoli. Gli esperti hanno rivelato il sentiment raccolto interagendo con fontificate del gruppo tedesco. Per i licenziamenti secondo la modalità indicata occorrerebbero accantonamenti fino a 4,4 miliardi di euro nel quarto trimestre. Nessuna alternativa “Non esiste un piano B”, hanno chiarito le fonti agli analisti di Jefferies: in caso i colloqui con i sindacati per il rilancio difallissero si procederebbe senza indugi verso i tagli e le chiusure.