Tosto | Napoli Anguissa ha grandi capacità fisiche e tecniche

(Di lunedì 16 settembre 2024) Vittorio, ex difensore del, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco le sue dichiarazioni: “Conte è uno tra gli allenatori migliori in Italia e all’estero e uno dei più pagati. Io lo conoscevo quando allenava a Siena. Un pomeriggio andai al suo allenamento con Silvio Baldini e dopo andammo a prendere un caffè, c’era anche Perinetti. In quell’occasione rivelò di volere un colloquio con la Juventus, promettendogli di vincere lo Scudetto e così successe.