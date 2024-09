TAM – Teatro Arcimboldi di Milano 24 25 | in cartellone Manuel Agnelli Roberto Bolle e Max Angioni

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) TAM –di, presentata la stagione 2024/25: in, Enrico Brignano, Sapore di Sale, poi Les Misérables, Anastasia il Musical, Frida Mi Amor, Il Lago dei Cigni On Ice e molti altri titoli all’insegna delmusicale e della danza Il TAM –(qui il sito internet ufficiale) ha presentato la stagione 2024/2025. Ilè pronto a superare i confini tradizionali, introducendo nuove collaborazioni, allargando la varietà degli spettacoli e investendo in progetti innovativi che lo rendano al passo con le grandi realtà internazionali.