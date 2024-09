Svolta Castro Si regala lo Shakhtar per i suoi vent’anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Non siamo riusciti a ottenere i tre punti però combattiamo fino all’ultimo pallone: adesso pensiamo a quello che verrà". Sabato sera Santiagoha affidato a queste poche parole pubblicate su Instagram, condite dall’immancabile richiamo alla fede ("Tutto nelle mani di Dio!"), il suo stato d’animo di attaccante finalmente felice ma, soprattutto, finalmente incisivo sotto porta. Tutto nelle mani di Dio, scrive: in realtà, per venire a cose più terrene, molto è anche nelle mani di Vincenzo Italiano e delle sue scelte di formazione. A tal proposito: è difficile, per non dire impossibile, che dopo il pomeriggio di Como nell’undici iniziale della sfida di Champions con lomercoledì non trovi posto