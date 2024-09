Sogna di fare il pilota il principe George Così ha fatto la sua prima lezione da pilota Da solo A terra mamma Kate Middleton e papà William

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non deve essere facile, per un bambino, essere un predestinato. Sapere già, a dieci anni, quale sarà la tua vita senza che tu abbia avuto minimamente la possibilità di esprimere, a tal proposito, un’opinione. Accade a pochi, in tenera età (di solito, i figli forzati a seguire le orme professionali del genitore cominciano a porsi il problema nel momento della scelta del percorso universitario). Uno dei pochi è ildi Galles, ilpredestinato Non sappiamo a che età il, primogenito di, abbia iniziato a capire di quale famiglia facesse parte e quale sarebbe stato il suo ruolo nella Storia. GUARDA LE FOTO Dalalla regina Camilla: anche i royal amano la pizza.