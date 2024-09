Sempre al tuo fianco | la nuova fiction Rai con Ambra Angiolini e Andrea Bosca

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024) Latargata Rai,al tuo, è pronta a emozionare gli spettatori: ecco cosa aspettarsi. La serie, ispirata a fatti reali, celebra il lavoro quotidiano della Protezione Civile, un’organizzazione cruciale per l’Italia, soprattutto in situazioni di emergenza. L’attrice protagonista è, che interpreta Sara, una vulcanologa. Accanto a lei troviamo, che veste i panni di Renato, un esperto di logistica della Protezione Civile. La trama si svolge in un contesto di grande drammaticità e tensione, dovuta alle emergenze naturali che mettono a dura prova i personaggi principali e le loro vite personali. Tutto sullaserie “al tuo” – VelvetMagUna serie ispirata alla realtà Lasi ispira a eventi reali, in particolare ai drammatici interventi della Protezione Civile in situazioni di emergenza.