Scrittore e studioso l’ultimo saluto al prof Adriano Raparo

(Di lunedì 16 settembre 2024)essore,. Se n’è andato a 82 anni(foto), storico insegnante di Macerata. Ricoverato da qualche tempo nell’ospedale del capoluogo, è morto nella notte tra sabato e ieri.era molto conosciuto in città: aveva lavorato in diverse scuole medie (tra le quali Mestica e Alighieri), insegnando lettere a generazioni di ragazzi. Era in pensione da una ventina di anni. Una volta lasciato l’insegnamento,aveva continuato a coltivare la sua grande passione per lo studio, la lettura e la scrittura. Cultore del dialetto e della lingua italiana, aveva scritto diversi libri, uno dei quali sui cognomi maceratesi. Proprio in questi ultimi tempi stava lavorando a una seconda edizione del suo lavoro. Tra le sue pubblicazioni, anche una raccolta di racconti sulle vicende comiche di uno zio spilorcio.