Scarlato | Mi è piaciuta molto la prestazione di Lukaku

(Di lunedì 16 settembre 2024) Gennaro, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Mi aspettavo ad un grande avvio del Napoli, anche se non credevo che gli azzurri si ritrovassero primi dopo quattro giornate. Nelle ultime tre gare si è visto un Napoli diverso rispetto a quello di Verona e in poco tempo è migliorato. Mi èladial di là di gol e assist. Il belga ti permette di fare diverse cose all’interno della gara ed è un calciatore che può essere sfruttato in varie situazioni, è completo. Credo che il Napoli possa arrivare fino in fondo e lottare per i primi due posti.