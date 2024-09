Ranking ATP 16 settembre 2024 | Jannik Sinner sempre sul trono sette italiani in top-50

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024)inizia la settimana numero 15 da n.1 del mondo. L’altoatesino si è goduto da tifoso quanto fatto dai propri compagni nella settimana di Coppa Davis a Bologna. Dopo il trionfo di New York, di comune accordo con lo staff tecnico della Nazionale, il pusterese ha deciso di tirare un po’ il fiato in vista dei prossimi impegni che chiuderanno questa lunga e fantastica annata per lui, condita soprattutto dalla conquista deldella classifica mondiale e da due Slam in singolare nella medesima annata, ovvero Australian Open e US Open.è diventato il primo giocatore dopo Guillermo Vilas nel 1977 a vincere i suoi primi due Major in carriera nello stesso anno, mettendo la freccia in termini di settimane in vetta alla graduatoria rispetto ad Andy Roddick. Adesso si punta a Mats Wilander (20), dando per scontato il sorpasso nei confronti di Daniil Medvedev (16).