Pizzaiolo italiano ucciso a colpi di kalashnikov in Francia Il caso della morte di Mario Cataldi

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 - Unè statodia Fontaine vicino Grenoble, in. Marco, palermitano di 31 anni, probabilmente era nel posto sbagliato al momento sbagliato: è stato ferito gravemente alla testa ed è morto in ospedale la notte tra sabato e domenica. Perché era in quella auto? Secondo quanto ha reso noto la gendarmeriasi trovava in auto con altri tre uomini, uno dei quali, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito ed è tuttora ricoverato in ospedale. Da chiarire cosa ha spinto il trentenne a salire sulla macchina dove si trovava anche questa persona e gli altri due. Gli aggressori sono giunti con una Peugeut 3008, hanno fatto fuoco colverso l’auto poi sono fuggiti. la vettura è stata ritrovata dagli agenti carbonizzata.