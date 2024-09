Palomba | Abbiamo potenzialità Tonucci mi tiene sempre sul pezzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sintomo di modernità. I difensori della Vis partecipano alla costruzione, vanno a concludere. E segnano. Dopo Ceccacci, ecco Luigia marcare il tabellino. Stacco imperioso su corner di Di Paola per il 2-0 al Pontedera: "Nelle occasioni in cui ci capita di salire, vedi gli angoli, bisogna andarci con la testa giusta", sorride il ragazzo, classe 2003. Due gol di reparto (la scorsa stagione la difesa ne aveva firmati 5 in 38 giornate), ottime premesse. "Il mister ci chiede anche questo, di essere propositivi, ricoprire diversi ruoli anche in impostazione". Primo gol in maglia Vis, non in carriera (aveva già marcato con l’Olbia), arrivato in una partita particolare: ‘Con Ragatzu ho giocato a Olbia, e mister Agostini l’ho avuto alla Primavera del Cagliari. Ci tenevo a far bene". La dedica è speciale: "Alla mia ragazza, Giorgia, che era in tribuna.