Nel libro di Elly Schlein sbianchettato il nonno scomodo | senatore craxiano e poi berlusconiano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) S’intitola “L’imprevista: un’altra visione del futuro” ilin cuiripercorre il filo conduttore della sua parabola alla guida del Pd. Imprevista, perché “non l’hanno vista arrivare”, non c’è neanche bisogno più di ripeterlo. Unricco di slogan tutt’altro che imprevisti, una miniera di spunti che non può esaurirsi in un solo articolo. Il lessico fumoso e soporifero diva preso a piccole dosi anche su carta stampata, nonostante l’opera di alleggerimento dell’eroica Susanna Turco che non solo l’ha intervistata, ma che l’ha anche seguita nei suoi comizi in giro per l’Italia. “Di chi sei figlia?”, la domanda corretta era: “Di chi sei nipote? Il modello subliminale è “Mister Smith va a Washington”, celebre film di Frank Capra dove James Stewart viene eletto al Congresso americano con il supporto dei boy scout.