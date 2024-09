Natalie Portman il tailleur con mini gonna è superlativo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ogni sua apparizione pubblica è una lezione di eleganza e femlità:ha conservato la bellezza acqua e sapone per la quale è ancora amatissima in tutto il mondo e, l’ultimo look che ha sfoggiato in occasione del 50° Deauville American Film Festival, l’ha certamente confermato. Come ha fatto? Semplicemente indossando unacon orlo a volant e una giacca sartoriale con cui ha messo in evidenza come l’evoluzione della moda femle si basi ancora sui grandi classici. Ildi, un’icona rivisitata Il, da sempre simbolo di potere e femlità, ha attraversato numerose trasformazioni negli anni, ma resta uno dei completi più amati dalle donne che vogliono esprimere sicurezza e raffinatezza, da sfoggiare in ogni occasione.