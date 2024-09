Morte di Luca Salvadori – I rivali del Pistard Racing Team non scenderanno in pista nelle ultime due gare per fargli vincere il titolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Idelnoninduedel National Trophy 1000 così da faril campionato a, pilota 32enne scomparso lo scorso sabato – 14 settembre – a causa delle gravi ferite riportate dopo l’incidente fatale a Frohburg in Sassonia, durante la tappa tedesca della storica International RoadChampionship (IRRC). La scuderia avversaria ha dunque voluto omaggiarecon un raro gesto, che va oltre la competizione sportiva. La decisione è stata comunicata su Instagram dal patron delGianGalesi e dal pilota Filippo Novelli., il patron Galesi: “potràilche ha sempre voluto” “Un ragazzo eccezionale, bravo, dolce, simpatico, solare. Chi come me ha avuto il piacere e la fortuna di poterlo conoscere, sa chi era”.