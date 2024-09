Mister Fabio Grosso La prestazione c’è stata Ma si deve fare meglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Stefano Fogliani PISA È un po’ come avere una Ferrari e abitare tra via Mazzini e viale XX settembre, dove Hera da tempo dissemina cantieri che scoraggiano i cavalli che scalpitano sotto il cofano. La Ferrari è il Sassuolo, e alla guida c’è, mentre i cantieri sono una Serie B cui il Sassuolo fatica ad abituarsi. Il lascito di Carrarese-Sassuolo è una Ferrari che sbuffa, accelera e decelera ma si affaccia oltre i cantiere e taglia il traguardo, per la soddisfazione del pilota. "Quando vinci una partita così – dice l’allenatore del Sassuolo - vuol dire che a sei stato dentro la gara". Vero: c’era aria di trappola, in questo scontro tra una neopromossa e una neoretrocessa, i semafori rossi erano in agguato e averli passati col ‘verde’ fa classifica. E morale.