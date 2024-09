Manovra l' idea | concordato preventivo retrodatato al 2018

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il governo Meloni continua a lavorare alla prossimafinanziaria, la prima scadenza riguarda il piano strutturale da presentare a Bruxelles, doveva essere inviato entro il 20 settembre ma la premier ha deciso di prendere tempo e la nuova scadenza è la fine del mese. Tra una settimana l'Istat comunicherà se, grazie alla revisione al rialzo del Pil degli anni precedenti, il governo avrà a disposizione o meno un "tesoretto". Soldi importantissimi per far fronte alle tante richieste. Tra queste anche quella - riporta La Repubblica - di spingere la natalità con incentivi fiscali ulteriori a favore delle famiglie con figli, che non fa altro che complicare il quadro. Perché ora la lista delle richieste in maggioranza si gonfia.