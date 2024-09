Maiolati Spontini risveglio delle nascite nel borgo del grande compositore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Ancona), 16 settembre 2024 – Natalità in aumento quest’anno nel piccolodi. “Al 31 agosto la popolazione nel Comune ammonta a 5.959 abitanti – spiegano dall’amministrazione comunale - mentre al 31 dicembrene contava 6.002, con un trend negativo di meno 43 residenti. Il dato positivo, però, è che la natalità è in ripresa e il 2024 si caratterizza per un. Si contano, infatti, già in questi primi otto mesi 24(13 maschi e 11 femmine) contro le complessive 25 di tutto l’anno 2023 (8 maschi e 17 femmine), invertendo, in questa prima parte dell'anno, una tendenza generalizzata verso la denatalità. Leonardo e Nicole sono i nomi più gettonati fra i nati dell’anno in corso”.